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لأول مرة... لبنان في منافسة عالمية ذكورية

publishing date: 10/02/2017 02:11:20
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لأول مرة... لبنان في منافسة عالمية ذكورية
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سينضم لبنان لأول مرة لأكبر منافسة عالمية ذكورية للّحى والشوارب من خلال فريق مكوّن من رزق المواس صاحب اللحية، مصمم الشعر هشام حداد والمصور سمير كيال.

 

ويتحضر هذا الفريق للمشاركة بالحدث العالمي المميز الذي يجري كل سنة ويضم أهم وأعرق البلدان التي تهتم بالفن الذكوري والأفكار الخلاقة لتزيين الوجه بمعالم الذكورية.

 
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وقد أقيمت المباراة العالمية للعام الماضي في أيلول 2016 في ولاية تينيسي الاميركية ويتم الآن التحضير لمباراة العام 2017 حيث ينضم لبنان للمنافسة. 
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