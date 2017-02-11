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موضة وجمال
11 شباط 2017
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وصفة سحرية... للتخلص من الثآليل في البشرة من دون مضاعفات!

publishing date: 11/02/2017 04:00:00
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وصفة سحرية... للتخلص من الثآليل في البشرة من دون مضاعفات!
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يعاني عدد كبير من الناس من وجود علامات جلدية أو بعض البثور والنتوءات الصغيرة التي تسمى الثآليل في البشرة.

ويحاول هؤلاء جاهدين إيجاد حلول جذرية للتخلّص من هذه "التشوهات"، إلا أن الوسائل المعتمدة قد لا تحقق النتيجة المرجوة في كثير من الأحيان.

سنعرض عليكم في ما يلي وصفة منزلية وطبيعية سهلة جداً للتخلّص نهائياً من هذه المشاكل الجلدية من دون أي مضاعفات أو ردود فعل سلبية.
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قوموا بداية بتنظيف البشرة، المنطقة التي تعاني من هذه الثآليل، جيداً، بعدها ضعوا بضع قطرات من خل التفاح على ضمادة طبية وطبقوها عليها.

ويجب التنويه الى ضرورة تنظيف هذه الثآليل جيّداً قبل تطبيق خل التفاح، كذلك يجب إستخدام ضمادة طبية جديدة في كل مرة تقدمون بها على هذه الخطوة.

قوموا بتطبيق خل التفاح كعلاج يومي ومنتظم وستلاحظون أن هذه العلامات الجلدية اختفت بوقت قصير.

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