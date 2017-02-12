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منذ 23 ساعة
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إحذروا هذه الأخطاء... أثناء تقبيل الحبيب!

publishing date: 12/02/2017 08:00:00
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إحذروا هذه الأخطاء... أثناء تقبيل الحبيب!
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مما لا شك فيه أن تقبيل الشريك هي طريقة للتعبير عن الحب والمشاعر الكامنة في داخل الطرفين. ولكن ما قد لا تعرفونه هو أنكم قد ترتكبون بعض الأخطاء أثناء التقبيل قد تتسبب، من دون علمكم، ببعض من الجفاء وانقطاع العلاقة مع الحبيب.

من هذ المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي بعض الأخطاء التي يجب أن تتجنّبوها عندما تقبّلون شريككم بهدف الحفاظ على الرابط العاطفي في العلاقة.
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-رائحة الفم الكريهة: تلعب رائحة الفم دوراً كبيراً ومهماً في عملية التقبيل. لذلك ننصحكم بتناول الأطعمة التي تعطي فمكم رائحة عطرة ومنعشة، كالنعناع مثلاً، أو حتى استخدام معطّر الفم.

 -عدم المعانقة: عدم معانقة الحبيب أثناء تقبيله هو أمر خاطئ جداً. إن هذه الخطوة وما يرافقها من لمسات لطيفة للوجه والرقبة تجعل الطرفين يعبّران أكثر عن مشاعرهما وحبّهما من خلال القبلة.

-​التقبيل بعينين مفتوحتين بالكامل: يُقال إن العينين تخبئان أحاسيس الإنسان ومشاعره. لذلك إن إغلاق العينين أثناء تقبيل الحبيب، سيجعل تلك اللحظة مميزة وبالتالي ستشعرون أكثر برومانسيتها.

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