6 علامات تنبه من مشاكل صحّية خطيرة!

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يبعث الجسم الكثير من العلامات التحذيريّة للتنبيه من وجود خطب أو مشكلة في وظائفه... ولكن غالبيتنا لا يتنبه لهذه العلامات المهمّة التي قد تتطوّر وتصبح مشاكل صحيّة خطيرة جداً. فيما يلي 6 علامات لم تُفكروا بها من قبل تكشف عن مشاكل صحية كثيرة:قد لا تكون هذه المشكلة نتيجة نوع الأسنان بل قد تنتج في بعض الأحيان عن مشكلة ارتجاع المعدة التي تسبب زيادة الحموضة المتراكمة في الفم، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان مينا الأسنان، فتفقد هذه الأخيرة بياضها وتصبح حساسة.مشكلة تُصيب الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 عاماً. أسباب الصلع متعدّدة بما في ذلك وجود فائض من الهرمونات الذكرية أو حتى الإجهاد. ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة علم الأورام السريرية التي أجريت على 39000 رجل، تبيّن أنّ بعض أنواع الصلع ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستات.تغييرات أو اضطرابات الكتابة هي من الأعراض الأكثر شيوعا لمرض الشلل الرعاش. هذه الاضطرابات غالبا ما تتجلى في انخفاض حجم الخط وصعوبة الكتابة التي تنتج عن تصلب العضلات الذي يُبطئ الحركة.وفقاً لدراسة نشرت في مجلة علم التشريح السريري، طول الاصبع لدى الرجال يشير إلى استقرارهم النفسي. وقد أجريت الدراسة على 103 من الرجال المصابين بالفصام، و100 رجل من الأصحاء. وقارنوا حجم أصابعهم فتبيّن أنّ مرضى الفصام لديهم اصبع السبابة في اليد اليمنى أطول من البنصر في نفس اليد، مقارنة مع الرجال الأصحاء. هذه الحقيقة تنتج عن تعرض الفرد في رحم والدته لمستويات عالية من هرمون تستوستيرون، ما يؤثر على نمو الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بانفصام الشخصية عند الطفل.صعوبة إجراء الحسابات الذهنية البسيطة، هي واحدة من الأعراض الأولى لمرض الزهايمر. هذا المرض يسبب فقدان الذاكرة، وتراجع القدرة المعرفية وصعوبات التفكير.وفقاً لدراسة أجراها باحثون في مستشفى هنري فورد في ديترويت في الولايات المتحدة، الشخير قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.