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Take Me Out نقشت
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Take Me Out نقشت
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صحة و تغذية
12 شباط 2017
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ما هي فوائد شاي الأعشاب؟

publishing date: 12/02/2017 06:30:00
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ما هي فوائد شاي الأعشاب؟
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الشاي العشبي (الزهورات) هو مشروب مصنوع الأعشاب الطبيعية والنباتات، سنتعرّف معكم على فوائد تناوله:
 
 - يعزّز نشاط الدماغ: يحتوي شاي الأعشاب على نسبةٍ قليلة من الكافيين لذلك يساعد في تنشيط الذاكرة والقدرة على الإنتباه.
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- يقوي جهاز المناعة: يحتوي شاي الأعشاب على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين E والزينك، ويحمي من نزلات البرد والحساسيات والإلتهابات.
 
- يساعد في خسارة الوزن: يسرّع شاي الأعشاب عملية الأيض وبالتالي يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الخلايا الدهنية.  
 
 - يقوي العظام: يساعد شاي الأعشاب في الحصول على بنية عظام قوية وبخاصة يقوي العمود الفقري كما يحتوي على الكالسيوم المعروف بفوائده لتقوية العظام.
 
- يمنع الإصابة بأمراض القلب: يحتوي شاي الأعشاب على نسبة مرتفعة من مضادات للأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية من مختلف الأمراض مثل الكولستيرول وإرتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحمي مضادات الأكسدة من الإصابة بمرض السرطان.
 
 
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