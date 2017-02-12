ما هي فوائد شاي الأعشاب؟

الش اي العشبي (الزهورات) هو مشروب مصنوع الأعشاب الطبيعية والنباتات، سنتعرّف معكم على فوائد تناوله:

- يعزّز نشاط الدماغ: يحتوي شاي الأعشاب على نسبةٍ قليلة من الكافيين لذلك يساعد في تنشيط الذاكرة والقدرة على الإنتباه.

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- يقوي جهاز المناعة: يحتوي شاي الأعشاب على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن مثل الفيتامين E والزينك، ويحمي من نزلات البرد والحساسيات والإلتهابات.

- يساعد في خسارة الوزن: يسرّع شاي الأعشاب عملية الأيض وبالتالي يساعد على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الخلايا الدهنية.

- يقوي العظام: يساعد شاي الأعشاب في الحصول على بنية عظام قوية وبخاصة يقوي العمود الفقري كما يحتوي على الكالسيوم المعروف بفوائده لتقوية العظام.