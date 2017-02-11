إشارات تؤكد أنه سيحبك للأبد!

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يتفق معظم الناس على أن الوقوع في الحب هو أجمل شعور لدى الإنسان.وتسعى المرأة بشكل عام الى إيجاد الحب الأبدي، إذ إنها تبحث عن الرجل الذي سيحافظ عليها ويحبّها للأبد.ما هي الإشارات التي تؤكد أن شريكك الحالي سيعشقك للأبد؟-التحدّث عن المستقبل: إن الرجل الذي يحب المرأة بصدق لا يقوم فقط بتمضية وقت جميل معها، بل إنه يخطط لمستقبلهما سوياً.-محط الاهتمام: عندما تكون المرأة هي مركز اهتمام رجل معيّن فهذا دليل على أنها تعني له الكثير. وبالتالي عندما يكون الرجل مهتماً باتخاذ رأي سيدة معينة واستشارتها ببعض التفاصيل والأمور المهمة من دون سواها فهذا دليل على حبّه الكبير لها.-التعابير الكلامية: عندما يقوم الرجل باستخدام صيغة الـ"نحن" بدلاً من الـ"أنا" عندما يتحدّث فهذا يعني أنه يريد إشراك السيدة في حياته وجعلها جزءاً مهماً منها.