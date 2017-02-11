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11 شباط 2017
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مقاتل في تنظيم داعش يصبح أول أسترالي تسحب منه الجنسية

publishing date: 11/02/2017 02:51:18
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مقاتل في تنظيم داعش يصبح أول أسترالي تسحب منه الجنسية
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 اعلنت صحيفة (ذا أستراليان) اليوم ان مقاتلا أستراليا في تنظيم الدولة الإسلامية يدعى خالد شروف أصبح أول مواطن أسترالي مزدوج الجنسية تسحب منه الجنسية الأسترالية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

 
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 وتعيش أستراليا الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد الإسلاميين المتشددين في العراق وسوريا حالة تأهب تحسبا لهجمات متطرفين إسلاميين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط.

 

 

ويقضي قانون صدر عام 2015 بأن أستراليا قد تسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.

 

 وأصبح اسم شروف وهو ابن لمهاجرين لبنانيين معروفا في 2014 بعدما ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين مما أثار غضبا عالميا.
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