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11 شباط 2017
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استراليا تحت النار

publishing date: 11/02/2017 03:14:48
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استراليا تحت النار
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تستعد خدمات الطوارئ في استراليا لأوضاع "كارثية محتملة" اليوم السبت في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء نحو 50 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز وسط موجة حر تجتاح الساحل الشرقي للبلاد.

 
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ويخشى مسؤولو الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق ليصبح شهر فبراير شباط الحالي أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في الولاية. ومُنع الناس من إشعال النيران وأُلغيت بعض الأحداث الرياضية الكبيرة.

 

 وتدفق الآلاف إلى شواطئ سيدني هربا من حرارة الجو مما دفع حرس الشواطئ إلى توجيه تحذيرات بضرورة البقاء قرب الشاطئ والحذر خشية التعرض لضربات شمس.

 

ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في البلاد أيضا على ولاية كوينزلاند في شمال شرقي البلاد وعلى ولاية إقليم العاصمة الأسترالية والتي تضم العاصمة كانبيرا خلال مطلع الأسبوع.

 

 وبلغت درجات الحرارة 47 درجة مئوية في أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز وولاية إقليم العاصمة الأسترالية أمس الجمعة مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء ودفع السلطات إلى تعليق الإمدادات في بعض المناطق.
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