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أمن وقضاء
11 شباط 2017
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بالصورة - هل وقعتم ضحيته؟

publishing date: 11/02/2017 03:54:01
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بالصورة - هل وقعتم ضحيته؟
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اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقــــات العـــــامـــــة أن موظفا في إحدى محطات الوقود في محلة برجا للسلب من قبل شخص مجهول الهوية.

 

 وفي خلال 48 ساعة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف الفاعل، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1972، مكتوم القيد)

 
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وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بحوالي 100 عملية سلب وسرقة بطريقة احتيالية طالت العديد من المواطنين في المناطق التالية: الشويفات، بعبدا، الحازمية، الروشة، الرحاب، جونية، بكفيا، بولونيا، ضهر البيدر، صوفر، بحمدون، طرابلس، صيدا، صور وغيرها  وذلك بالإشتراك مع آخرين، والعمل جارٍ لتوقيفهم. كما تبين أنه من أصحاب السوابق.

 

 لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، أوتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بلدة بعقلين / المرج ( فوق التعاونية)، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 300216/05 – 300187/05 ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 
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