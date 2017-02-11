حوري للـ LBCI: لا رجعة الى قانون الستين

اعتبر النائب عمار حوري ان لا بد من حصول توافق حول قانون الانتخاب يشمل الجميع ولا سيما النائب وليد جنبلاط، مؤكداً ان لا رجعة الى قانون الستين، وأشار الى ان قانون الانتخاب هو قانون سياسي بامتياز ويتقدم على كل القوانين الاخرى لانه يتحكم بالخارطة السياسية.

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ورأى حوري في خلال حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI ان القرارات التي إتخذها الرئيس سعد الحريري لا تنتقص بأي شكل من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وهي قرارات ادارية ،معتبراً المرحلة التي يمر بها لبنان هي مرحلة حساسة وصعبة ودقيقة ولكن وضعه أفضل بكثير من البلدان المحيطة.

وعن الارهاب، قال حوري : "نحن امام خيارين اما ان نحصّن بلدنا تجاه النيران الارهابية او ان نكون موضوعاً قابلاً للارهاب وللتعرض للنيران والعواصف الخارجية التي تجتاج البلدان المجاورة".