حين يغرّد "حبيب إليسا" عن نجوى كرم!

هو في الحقيقة عارض الأزياء العالمي أليخاندرو كورزو ولكن بنظر الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي هو "حبيب إليسا" في فيديو كليب أغنية "تعبت منّك".

في التفاصيل، نجح عارض الأزياء أليخاندرو كورزو بإستقطاب الأضواء وإثارة جدل عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بتغريدة يطلب فيها من متابعيه الإستماع إلى أغنية الفنانة نجوى كرم الجديدة بعنوان "حبيبي". وسرعان ما تصدّرت التغريدة عناوين المواقع الإلكترونية فتحوّلت إلى "حبيب إليسا يتابع أعمال نجوى كرم"، في حين تساءل آخرون هل سيشارك أليخاندرو في فيديوكليب نجوى المنتظر؟

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