دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة لاجتماعات في آستانة

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان انه تمت دعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في آستانة يومي 15 و16 شباط.

وأضافت الوزارة أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات بحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتخاذ إجراءات لفرض الاستقرار في مناطق معينة وإقرار قواعد لمجموعة عمل مشتركة والاتفاق على تدابير أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار.

الى ذلك، أمل دي ميستورا في أن تخرج المعارضة السورية بقائمة مكتملة لممثليها في محادثات السلام المزمعة في جنيف في العشرين من الجاري، بحلول يوم غد على أن تتضمن توازنا جيدا بين من يقاتلون ومن يقدمون المشورة السياسية.

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وكان دي ميستورا يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جام مارك ايرولت الذي تخوف من ان الجولة المقبلة من محادثات السلام قد تسفر عن نتائج "مخيبة للآمال.