القوات التركية وفصائل معارضة تدخل مدينة الباب

دخلت القوات التركية وفصائل سورية معارضة تدعمها مدينة الباب، اخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "القوات التركية وفصائل معارضة في اطار عملية "درع الفرات" توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة"، لافتا الى انها تخوض "معارك عنيفة حالياً ضد تنظيم داعش" الذي يسيطر على المدينة.
وكان الجيش السوري قد وصل الى مسافة 1,5 كلم من مدينة الباب.
والباب محاصرة منذ الاثنين، عندما قطعت القوات الحكومية التي تتقدم من الجنوب طريقا يؤدي اليها في حين تتقدم القوات التركية والفصائل نحو المدينة من الشمال والشرق والغرب.
المقاتلات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني في غاراتها على سوريا
اعلن الاميرال علي شمخاني المنسق الايراني للانشطة السياسية والامنية والعسكرية مع روسيا وسوريا ان المقاتلات الروسية لا تزال تستخدم المجال الجوي الايراني لشن غارات في سوريا.
وأضاف ان المقاتلات الروسية "تستخدم المجال الجوي الايراني وهذا الامر مستمر لان ثمة تعاون استراتيجي تام مع روسيا".