القوات التركية وفصائل معارضة تدخل مدينة الباب

دخلت القوات التركية وفصائل سورية معارضة تدعمها مدينة الباب، اخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "القوات التركية وفصائل معارضة في اطار عملية "درع الفرات" توغلت السبت في القسم الغربي من مدينة الباب وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة"، لافتا الى انها تخوض "معارك عنيفة حالياً ضد تنظيم داعش" الذي يسيطر على المدينة.

وكان الجيش السوري قد وصل الى مسافة 1,5 كلم من مدينة الباب.

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والباب محاصرة منذ الاثنين، عندما قطعت القوات الحكومية التي تتقدم من الجنوب طريقا يؤدي اليها في حين تتقدم القوات التركية والفصائل نحو المدينة من الشمال والشرق والغرب.