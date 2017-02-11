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ولي العهد السعودي: العلاقات مع واشنطن "تاريخية استراتيجية"

publishing date: 11/02/2017 06:07:47
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ولي العهد السعودي: العلاقات مع واشنطن &quot;تاريخية استراتيجية&quot;
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة "تاريخية استراتيجية" وذلك بمناسبة زيارة مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للرياض.

 
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 وهذه أول زيارة يعلن عنها لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية.

 

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير قوله "علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة تاريخية استراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأمريكا."

 

 وأضاف الأمير وهو أيضا وزير الداخلية أن المملكة ستواصل محاربة الإرهاب.

 

 وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا خلال مكالمة هاتفية في الآونة الأخيرة ترامب إلى "قيادة جهود الشرق الأوسط لهزيمة الإرهاب والمساعدة في بناء مستقبل جديد اقتصاديا واجتماعيا" للمملكة والمنطقة
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