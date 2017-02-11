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11 شباط 2017
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مسلسل "أمير الليل" في جزءٍ ثانٍ؟

publishing date: 11/02/2017 06:14:41
episodes
مسلسل &quot;أمير الليل&quot; في جزءٍ ثانٍ؟
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على مدى 77 حلقة، تابع مشاهدو المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال مسلسل "أمير الليل" من بطولة رامي عياش وداليدا خليل، وكتابة منى طايع وإخراج إيلي برباري.
ويبدو أن تعلّق المشاهدين بأحداث العمل دفعهم إلى التساؤل هل سيُستكمل "أمير الليل" بجزءٍ ثانٍ لتسليط الضوء على حقبة ما بعد الإنتداب الفرنسي للبنان؟ في هذا الإطار، كشف موقع "الفن" أن الكاتبة منى طايع لن تُقدم على تلك الخطوة وتبدو حاسمة بقرارها عدم تقديم جزء ثان من "أمير الليل".
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