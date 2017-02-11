بري: سنعمل لاقرار قانون عصري

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل من اجل اقرار قانون انتخاب عصري.

واذ اكد بري على دور البرلمانيين العرب في تعزيز التلاقي والتضامن العربيين ، في كلمة في افتتاح الدورة 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بضيافة ساحة النجمة القاها بالنيابة عنه النائب ميشال موسى، اكد على استعادة لبنان دوره على الساحتين العربية والدولية ، وعلى ان يبقى منارة للانفتاح والتعايش الحضاري.

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هذا، وذكّر بري بما واجهه المجلس النيابي في الاعوام الماضية من موجات عاتية من الصراعات السياسية والتداعيات المحلية لما تشهده منطقتنا العربية من أحداث مصيرية.