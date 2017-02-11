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11 شباط 2017
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اعتصام للمتعاقدين المجازين والمستعان بهم للمطالبة بمساواة الإجازة الفنية بالجامعية

publishing date: 11/02/2017 07:14:00
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نفذت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي اعتصاما صباح اليوم أمام وزارة التربية، بمشاركة عدد كبير من المتعاقدين الذين أتوا من المناطق كافة، ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة بمساواة الإجازة الفنية بالجامعية، رافضين التقليل من شأن التعليم المهني.

 

 

في المقابل، أعلنت لجنة المتابعة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي برئاسة فادي عبيد ان "ليس للجنة أي علاقة بالاضراب الذي ينفذه اليوم الاساتذة المستعان بهم".

 
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وأشارت في بيان الى ان "الاساتذة المتعاقدين بانتظار جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، ليصار الى توقيع عقودهم كما سبق إن وعد وزير التربية، وبالتالي قبض المستحقات عن الفصل الدراسي الاول".
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