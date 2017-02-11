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11 شباط 2017
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داعش يعلن اعدام خمسة مصريين في سيناء

publishing date: 11/02/2017 07:41:50
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داعش يعلن اعدام خمسة مصريين في سيناء
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نشر تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم داعش صورا لاعدام خمسة رجال قال انهم "جواسيس" من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

   

وتظهر سلسلة الصور التي نشرت الجمعة ارهابيا في زي عسكري مرقط يطلق النار على خمسة رجال ممددين ارضا بينما كتب في شريط انهم "جواسيس" من الجيش المصري، بحسب ما ورد على حسابات لارهابيين من داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

     

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم داعش، من جهة اخرى.

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