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حال الطقس
11 شباط 2017
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هل تعود الثلوج في الايام المقبلة؟

publishing date: 11/02/2017 07:49:23
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تقترب كتل هوائية باردة من الحوض الشرقي للمتوسط ما يؤدي الى تقلبات في الطقس اليوم وفي الايام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة واشتداد البرد بدءا من بعد ظهر الاثنين نتيجة تدفق رياح شمالية باردة. وقد تتساقط الثلوج على المرتفعات المتدنية (٨٠٠م-٩٠٠م) نسبيا منتصف الاسبوع .

 

السبت: يتحول الطقس تدريجيا الى متقلب مع استقرار درجات الحرارة واحتمال امطار متفرقة وثلوج متفرقة على ١٦٠٠م بعد الظهر ومساء. وتتراوح الحرارة بين ٩ و ١٧ درجة.

 

الاحد: طقس متقلب الى غير مستقر وانخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ١٣٠٠م الى ١٥٠٠م, تتراوح حرارة السواحل بين ٩ و ١٦ درجة.

 

 الاثنين: طقس متقلب الى غير مستقر احيانا وانخفاض بدرجات الحرارة فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ١١٠٠م الى ١٢٠٠م. تتراوح حرارة السواحل بين ٨ و ١٥ درجة.

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