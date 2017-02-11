حاصباني: نعمل لتحسين نوعية خدمة المريض وتعزيز القدرات الطبية

وقع وزير الصحة غسان حاصباني بروتوكول تعاون في مجالي الصحة والطب مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية ماريسول تورين، في المعهد العالي للأعمال، في حضور سفير فرنسا إيمانويل بون.

ونوه حاصباني باستمرار الشراكة الفاعلة والشفافة بين لبنان وفرنسا، والتي تنعكس تطورًا للكثير من المشاريع الثنائية.

وأضاف حاصباني أنه بالرغم من الأوقات الصعبة التي شهدناها مؤخرًا، تمكن بلدانا من بلوغ الأهداف التي تم تحديدها من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمريض من خلال مشاريع متعددة أبرزها يتصل بالتصنيف وإعادة تنظيم عمليات نقل الدم وتقييم أدوية الجنيريك وتنظيم الأجهزة الطبية، علمًا أن الحوار إنطلق منذ العام 2006 بين البلدين من أجل وضع خطة وطنية لتحسين نوعية الخدمات الإستشفائية في إطار توقيع اتفاق التعاون لمدة خمس سنوات.

ولفت حاصباني إلى أن هذا التعاون قاد إلى اتفاقين آخرين يتعلقان بإدارة نقل الدم وتقييم الأدوية وتنظيم الأجهزة الطبية. ومنذ العام 2010، وضعت برامج تدريب من أجل تحسين نوعية خدمة المريض وسلامته وتعزيز الدور الناظم لوزارة الصحة في القطاع الطبي.

من جهتها، رأت تورين أن هذا اللقاء يؤكد الصِّلة بين لبنان وفرنسا، خصوصاً على صعيد الصحة.

وأشارت الى أن لبنان يبني مستقبلاً عصرياً بالتسامح والانفتاح والديناميكية، لا سيما وأن الوضع الصعب يرتبط بالأزمة السورية التي يعاني منها.