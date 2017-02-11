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11 شباط 2017
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بالفيديو: شابّة "انفجر" ثديها أثناء خضوعها لجلسة رسم وشم!

publishing date: 11/02/2017 09:33:48
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بالفيديو: شابّة &quot;انفجر&quot; ثديها أثناء خضوعها لجلسة رسم وشم!
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أًصيب واشِم (أيّ رسام الوُشوم) بالصدمة بعدما انفجر ثديّ شابّة أمامه خلال رسم وشم على يدها.

وفي التفاصيل، كانت الشابّة التي تُدعى مينت قد وضعت بالوناً في صدرها كمزحة للترويج لمتجر حبيبها الخاص بالوُشوم في تايلندا.

وقد علّق حبيبها على هذه الحادثة معتبراً أنّ ما فعلته مينت قد لا يلفت الانتباه كثيراً.
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إليكم الفيديو الطريف الذي اجتاح الانترنت:
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