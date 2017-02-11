الصرّاف: إقبال الشبان على التطوّع بالجيش بكثافة هو دليل واضح على عمق إيمانهم بالوطن

زار وزير الدفاع يعقوب الصرّاف يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي ظهر اليوم، مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت، حيث عاينا سير الامتحانات الخطية للمرشحين للتطوّع بصفة ضباط اختصاصيين، واطلعا من اللجنة الفاحصة العامة ولجنة الاختبارات الخطية على التدابير التنظيمية والإدارية المتخذة لضمان إجراء الامتحانات وفق الشروط الأكاديمية والعلمية المطلوبة.

ونوّه الصرّاف بتعاون الجامعة اللبنانية، وبجهود الضباط والأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين المشاركين في التحضير للاختبارات ومواكبة مختلف مراحلها، لافتاً إلى أن إقبال نخبة الشابات والشبان اللبنانيين على التطوّع في الجيش بكثافة هو دليل واضح على عمق إيمانهم بالوطن وثقتهم بالدور الوطني للجيش، وبنهجه المؤسساتي.