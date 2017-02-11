شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 13 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
Take Me Out نقشت
06:30
Take Me Out نقشت
القائمة
أمن وقضاء
11 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

سرق صيدلية في حالات بعد فشل مخططه في جونية

publishing date: 11/02/2017 10:13:31
episodes
سرق صيدلية في حالات بعد فشل مخططه في جونية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أقدم شخص ملثم بتاريخ 9 شباط على دخول صيدلية "نزار" في حالات - الطريق العام، وسلب من مالكها مبلغا وقدره حوالى 369000 ليرة لبنانية، وذلك بعد أن شهر بوجهه سكين صيد، ثم لاذ بالفرار على متن دراجة آلية صغيرة الحجم، نوع جوك.

 

وتمكن أحد المواطنين من مشاهدة الحادثة، فإتصل بالرقم 112 ثم لاحق الفاعل بالتنسيق مع غرفة العمليات، إلى أن تمكنت دوريتان من شعبة المعلومات وفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه وضبط كامل المبلغ المسلوب والسكين المستخدم والدراجة الآلية، ويدعى: ن.ر. (مواليد عام 1986، لبناني).

 

وبالتحقيق معه من قبل عناصر مخفر جبيل، اعترف بما نسب إليه، وبأنه كان ينوي سرقة إحدى الصيدليات في جونية، ولكنها كانت مزدحمة بالزبائن، فتوجه إلى صيدلية "نزار" في حالات ونفذ عملية السلب.

 

وأعيد المبلغ المسلوب إلى مالك الصيدلية، وأحيل الموقوف إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact