سرق صيدلية في حالات بعد فشل مخططه في جونية

أقدم شخص ملثم بتاريخ 9 شباط على دخول صيدلية "نزار" في حالات - الطريق العام، وسلب من مالكها مبلغا وقدره حوالى 369000 ليرة لبنانية، وذلك بعد أن شهر بوجهه سكين صيد، ثم لاذ بالفرار على متن دراجة آلية صغيرة الحجم، نوع جوك.

وتمكن أحد المواطنين من مشاهدة الحادثة، فإتصل بالرقم 112 ثم لاحق الفاعل بالتنسيق مع غرفة العمليات، إلى أن تمكنت دوريتان من شعبة المعلومات وفصيلة جونية في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه وضبط كامل المبلغ المسلوب والسكين المستخدم والدراجة الآلية، ويدعى: ن.ر. (مواليد عام 1986، لبناني).

وبالتحقيق معه من قبل عناصر مخفر جبيل، اعترف بما نسب إليه، وبأنه كان ينوي سرقة إحدى الصيدليات في جونية، ولكنها كانت مزدحمة بالزبائن، فتوجه إلى صيدلية "نزار" في حالات ونفذ عملية السلب.

وأعيد المبلغ المسلوب إلى مالك الصيدلية، وأحيل الموقوف إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.