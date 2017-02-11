الرياضي يكتسح اللويزة ويتقدم إلى المركز الثاني

فاز فريق الرياضي على فريق اللويزة بنتيجة 118-69 على أرض ملعبه في المنارة ضمن المرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان لكرة السلة.

الرياضي أصبح رصيده 9 انتصارات مع 3 خسائر وتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بإنتظار نتيجة لقاء بيبلوس. اللويزة أصبح رصيده 6 انتصارت مع 6 خسائر وهو في المركز الرابع مؤقتاً بإنتظار نتائج مباريات التضامن والمتحد.

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غاب عن اللقاء الأميركي جيرون جونسون من جانب اللويزة بسبب الإيقاف.

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