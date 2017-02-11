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رياضة
11 شباط 2017
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الرياضي يكتسح اللويزة ويتقدم إلى المركز الثاني

publishing date: 11/02/2017 12:24:02
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الرياضي يكتسح اللويزة ويتقدم إلى المركز الثاني
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 فاز فريق الرياضي على فريق اللويزة بنتيجة 118-69 على أرض ملعبه في المنارة ضمن المرحلة الثالثة من إياب بطولة لبنان لكرة السلة.
 
الرياضي أصبح رصيده 9 انتصارات مع 3 خسائر وتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بإنتظار نتيجة لقاء بيبلوس. اللويزة أصبح رصيده 6 انتصارت مع 6 خسائر وهو في المركز الرابع مؤقتاً بإنتظار نتائج مباريات التضامن والمتحد.
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غاب عن اللقاء الأميركي جيرون جونسون من جانب اللويزة بسبب الإيقاف.
 

لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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