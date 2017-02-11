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محكمة تركية تقضي بسجن منفذ اعتداء اسطنبول

publishing date: 11/02/2017 12:13:43
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محكمة تركية تقضي بسجن منفذ اعتداء اسطنبول
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قضت محكمة تركية رسميا بايداع الاوزبكي عبد القادر مشاريبوف منفذ اعتداء ليلة راس السنة في اسطنبول السجن، وهو اجراء قضائي غير استثنائي لا سيما في قضايا تتعلق بجرائم كبرى.

 

وذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان محكمة قررت ايداعه السجن بتهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية" و"قتل اكثر من شخص"، و"محاولة قلب النظام الدستوري".

 

واوقف مع منفذ الاعتداء اربعة اشخاص اخرين بعد عملية مطاردة شارك فيها مئات من رجال الشرطة.

     

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