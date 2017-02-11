اليوم "يوم المريض العالمي "... الإنتخابات النيابية مريضة في قانونها، فمتى يأتي يوم العلاج ؟ ليس في الأفق ما يشير إلى قرب المعالجة ، فكل مشاريع القوانين الموجود في الصيدليات السياسية للمرجعيات والأقطاب ، لم تؤدِ إلى شفاء هذا الإستحقاق الديموقراطي الذي يعاني مرضًا مزمنًا يكاد يتحوَّل إلى مرضٍ مستعصٍ بسبب الإعتياد على التمديد ...

الاسبوع المقبل مليء بالمواعيد بشكل لا يَبقى مكانٌ لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ... فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتوجه إلى مصر الإثنين، ومجلس الوزراء يركِّز على موازنة 2017 في جلستيه. وهكذا لا يتبقى وقت كافٍ لمناقشة مشاريعِ قوانين تسقط تباعًا، من دون أن يُعرَف من أين ستاتي الاعجوبة ؟ وكيف لاجتراح قانون جديد للانتخابات .

وفي الانتظار، مسار الإهدار والفساد يتتابع, وإن اتخذ أوجهًا عدة .