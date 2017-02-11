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تقارير نشرة الاخبار
11 شباط 2017
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الإنتخابات النيابية مريضة في قانونها

publishing date: 11/02/2017 13:00:19
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اليوم "يوم المريض العالمي "... الإنتخابات النيابية مريضة في قانونها، فمتى يأتي يوم العلاج ؟ ليس في الأفق ما يشير إلى قرب المعالجة ، فكل مشاريع القوانين الموجود في الصيدليات السياسية للمرجعيات والأقطاب ، لم تؤدِ إلى شفاء هذا الإستحقاق الديموقراطي الذي يعاني مرضًا مزمنًا يكاد يتحوَّل إلى مرضٍ مستعصٍ بسبب الإعتياد على التمديد ...

الاسبوع المقبل مليء بالمواعيد بشكل لا يَبقى مكانٌ لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ... فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتوجه إلى مصر الإثنين، ومجلس الوزراء يركِّز على موازنة 2017 في جلستيه. وهكذا لا يتبقى وقت كافٍ لمناقشة مشاريعِ قوانين تسقط تباعًا، من دون أن يُعرَف من أين ستاتي الاعجوبة ؟ وكيف لاجتراح قانون جديد للانتخابات .

وفي الانتظار، مسار الإهدار والفساد يتتابع, وإن اتخذ أوجهًا عدة

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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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