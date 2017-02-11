فضل الله عن قانون الانتخاب: هناك من يعرقل ويعطل

أوضح النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله أن حزب الله أبلغ الجميع وجهة نظره بأن المدخل لبناء دولة حقيقية لاستعادة ثقة المواطن بدولته، يكون من خلال إنجاز قانون انتخابي عادل قائم على النسبية.

وقال من عيترون:"عندما استبعدوا فكرة قانون انتخابي قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، طرحنا فكرة الدوائر الموسعة والنسبية الكاملة، لكن هناك من يعرقل ويعطل ويقولُ في العلن شيئاً، وفي السر واللقاءات الجانبية شيئاً آخر".