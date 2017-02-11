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11 شباط 2017
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الرئيس عون: سلاح حزب الله ليس مناقضا للدولة

publishing date: 11/02/2017 17:11:11
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الرئيس عون: سلاح حزب الله ليس مناقضا للدولة
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أكد الرئيس ميشال عون أن لبنان ليس بحاجة لتأكيد عروبته، لافتا الى أن "شوائب كانت تعتري العلاقة بين لبنان والسعودية وقد ازلناها".

عون اعتبر في مقابلة مع قناة CBC أنه "طالما هناك ارض محتلة من اسرائيل وطالما الجيش ليس قويا كفاية ليحارب اسرائيل فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة ليكمل سلاح الجيش"، وقال:حزب الله هم سكان الجنوب وهم من اللبنانيين الذين احتلت ارضهم ولا تزال قسم من الارض محتلة وبالتأكيد سلاح الحزب ليس مناقضا للدولة وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان".
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وأشار عون الى أنه "لم يصل للبنان أي مساعدات في ملف اللاجئين والمساعدات التي تأتي تذهب مباشرةً للاجئين وليس للبنان كدولة."
 
وفي ملف قانون الانتخاب، شدد عون على أن "الحوار قائم وسنصل الى نتيجة"، وقال:"نريد قانونا عادلا يسمح بتمثيل جميع شرائح المجتمع".
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