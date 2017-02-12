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إردوغان: القوات التركية اصبحت في وسط الباب

publishing date: 12/02/2017 07:20:24
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إردوغان: القوات التركية اصبحت في وسط الباب
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 أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية اصبحت في وسط الباب السورية، مشددا على أن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم الدولة 
الإسلامية من المنطقة بما في ذلك الرقة.
 
وروجت تركيا منذ فترة طويلة لفكرة إقامة "منطقة آمنة" للمدنيين في شمال سوريا بعد طرد مسلحي الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية لكنها تقول إن مثل تلك المنطقة ستحتاج إلى إقامة منطقة حظر طيران فوقها.
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وذكر إردوغان انه ناقش ذلك الأمر مجددا مع الولايات المتحدة وروسيا وإن تركيا مستعدة لتنفيذ أعمال بنية تحتية في المنطقة للمساعدة في منع المهاجرين من سوريا وللسماح بعودة من فروا إلى تركيا إلى بلادهم. 
    
وميدانيا،  قتل جندي تركي واصيب ثلاثة في مواجهات الأحد مع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الباب السورية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية.
 
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