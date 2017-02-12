حرب: إن كان باسيل يعتقد أنه سيصبح نائبا... فأنا لا أظن

رأى النائب بطرس حرب أن اقتراب موعد الإنتخابات النيابية جعل الناس تعيش اقتراب الإستحقاق السياسي، وقال حرب في حديث إلى إذاعة صوت لبنان - صوت الحرية والكرامة: "الظاهر أن هناك تحالفا ثابتا بين القوات اللبنانية والعونيين، وهو أمر طبيعي نتيجة التطورات الأخيرة، ومن المرجح أن نكون أنا وحزب الكتائب متحالفين معا كمرشحين، وهناك قوى سياسية أخرى لن تكون متفرجة وسيكون لها موقف، ونحن نسعى كي يكون موقفها مؤيدا للتحالف الذي قد ينشأ بيني وبين الكتائب".

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ولفت حرب الى أن التيار الوطني الحر بحاجة للتحالف مع القوات، مثلا في البترون، خصوصا أن التجارب السابقة قد دلت على أن جبران باسيل غير قادر على الفوز بالنيابة لأنه مرفوض من الناس، رغم كل شيء.



واعتبر النائب حرب أن باسيل يعتقد أن بتحالفه مع القوات سيصبح نائبا، لافتا الى أن ذلك غير صحيح والإنتخابات المقبلة ستثبت ذلك.