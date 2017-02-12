"الاسلاموفوبيا" تغذي الارهاب

اعتبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اثناء زيارة للسعودية الاحد ان "الاسلاموفوبيا" في اجزاء من العالم تغذي الارهاب، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في بعض الدول.

وجاءت تصريحات غوتيريش للصحافيين عقب محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وزير الداخلية الامير محمد بن نايف وولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودية عادل الجبير "احد الامور التي تغذي الارهاب هو التعبير في بعض اجزاء من العالم عن مشاعر الاسلاموفوبيا والسياسات المعادية للاسلام وخطابات الكراهية الموجهة للاسلام".

بدوره، توقع الجبير أن تعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظر في قانون "جاستا" المثير للجدل، والذي من المحتمل أن يستغله أقارب ضحايا هجمات 11 أيلول في مقاضاة المملكة العربية السعودية.

ولفت الجبير إلى أن "العلاقات السعودية الأمريكية ممتازة وآراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا ليبيا.

وكان غوتيريش وصل الى السعودية آتيا من تركيا وسيتوجه الى دبي الاثنين للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في اطار جولته في المنطقة.