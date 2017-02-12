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بالفيديو: أم تعبر الطريق وهي تجرّ عربة طفلها... ما حصل معها كان مروّعاً!

publishing date: 12/02/2017 10:09:54
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بالفيديو: أم تعبر الطريق وهي تجرّ عربة طفلها... ما حصل معها كان مروّعاً!
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّق اللحظة المروّعة التي صدمت خلالها سيارة أُماً كانت تدفع عربة أطفال، فيها طفلها، بينما تعبر الطريق.

 

وبحسب الفيديو التي التقطته كاميرات المراقبة، فقد ظهرت الأم وهي تعبر الطريق في حي Caballito في الأرجنتين بينما كانت تتحدّث على الهاتف.

 

إلا أن ما حصل لاحقاً كان مروّعاً جداً، إذ إنه عندما كادت السيدة تصل الى الجهة الأخرى من الطريق صدمتها سيارة وأوقعتها أرضاً.

 

والملفت هو أن الأم، التي تدعى أندريا، قد تمكّنت من دفع عربة الطفل الى الأمام، وإنقاذه من الدهس.

 

وقد أصيبت رجل هذه السيدة اليسرى نتيجة الحادث بجروح، ولم يصب طفلها بأي أذى.

 

اليكم الفيديو:

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