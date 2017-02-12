نصرالله : الموازنة بعيدا من جيوب المواطنين... وقانون ميقاتي حل

أعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان حزب الله كان منذ البداية مع قانون "النسبية"، معتبرا أن القانون الاكثري هو قانون الغائي واقصائي.

الإعلان

وراى الا نقاش جديا حتى الآن بشأن قانون الانتخاب، معتبرا أن الذهاب الى المجهول امر خطير على البلاد.وقال:" نحن لا نغلق الابواب ومنفتحون على اي حوار حول قانون معقول".



وطرح السيد نصرالله قانون الرئيس نجيب ميقاتي كمدخل للنقاش الانتخابي.

وتطرق السيد نصرالله الى ملف النازحين ، معتبرا أنه ملف ضاغط على كل اللبنانيين، داعيا للتعاون لكي يعود اغلب النازحين الى قراهم وبيوتهم.

وطالب الحكومة بان تخرج من المكابرة وتتكلم مع الحكومة السورية بشأن هذا الملف​، مبديا ً إستعداد حزب الله لدعم الحكومة في هذا المجال.

وعن الملف الامني ، راى السيد نصرالله انه على الجيش والاجهزة الامنية ان تتعاطى مع الحوادث الامنية في البقاع والمناطق الاخرى في حدود القانون.

وفي موضوع الموازنة ، رفض السيد نصرالله اي ضرائب جديدة تطال العائلات الفقيرة في لبنان داعيا لوقف الهدر والسرقة.

النزاع السوري ، مؤكدا ان حزب الله يدعم المصالحات ويؤيد ويساند اي وقف اطلاق نار في سوريا يتفق عليه مشددا على أن من يتهم الحزب بالعكس هو من يعطل ويدعم الجماعات التكفيرية.



وراى أن ان اتهام الحزب باحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا اكاذيب هدفها التحريض المذهبي والطائفي.

دونالد ترامب ومن سبقه وقال:" نحن متفائلون لأنه عندما يسكن في البيت الابيض احمق يجاهر بحماقته فهذه تكون بداية الفرج للمستضعفين في العالم".

واخيرا، اعتبر السيد نصرالله الا فرق بين الرئيس الاميركي الجديدومن سبقه وقال:" نحن متفائلون لأنه عندما يسكن في البيت الابيض احمق يجاهر بحماقته فهذه تكون بداية الفرج للمستضعفين في العالم". ولم يغفل السيد نصرالله، مؤكدا ان حزب الله يدعم المصالحات ويؤيد ويساند اي وقف اطلاق نار في سوريا يتفق عليه مشددا على أن من يتهم الحزب بالعكس هو من يعطل ويدعم الجماعات التكفيرية.وراى أن ان اتهام الحزب باحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا اكاذيب هدفها التحريض المذهبي والطائفي.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





وتوجه ،في ذكرى الشيخ حسين عبيد ، الى الدروز ، بالقول:"اقول لكم أن النسبية تحفظكم وهي لا تلغي "المستقبل" او الحزب التقدمي الاشتراكي" بل تعطي لكل صاحب حجم حجمه ولكل صاحب حق حقه.