ترامب يدافع عن طرد مهاجرين غير شرعيين

دافع دونالد ترامب الاحد عن اولى عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين في ولايته استهدفت اشخاصا يعتبرون مجرمين واثارت احتجاجات اليسار والمجموعات المهاجرة.

وكتب الرئيس الاميركي على تويتر ان "قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة"، مضيفا ان "افرادا في عصابات ومهربي مخدرات واخرين يتم طردهم".

والاسبوع الفائت، اوقف مئات ممن لا يحملون اوراقا قانونية وطردوا في عمليات متزامنة لعناصر في الجمارك وفي الوكالة الفدرالية المتخصصة في اعادة نقل الاشخاص الى الحدود، وخصوصا في مدن لوس انجليس ونيويورك وشيكاغو واوستن في تكساس.