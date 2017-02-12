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حكومة الوفاق الليبية تدين تشكيل جهاز عسكري "مواز" في طرابلس

publishing date: 12/02/2017 11:52:55
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حكومة الوفاق الليبية تدين تشكيل جهاز عسكري &quot;مواز&quot; في طرابلس
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ادانت حكومة الوفاق الوطني الليبية الاحد اعلان مجموعات مسلحة في طرابلس هذا الاسبوع عن تشكيل قوة مستقلة تحت مسمى "الحرس الوطني"، واعتبرته محاولة لانشاء جهاز أمني "مواز".

 

  والخميس اعلنت مجموعات مسلحة توافدت خصوصا من مدينة مصراتة (غرب) الى طرابلس هذا الاسبوع عن تأسيس جهاز مستقل اسمته "الحرس الوطني اللييي" بهدف محاربة تنظيم الدولة الاسلامية وحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب بحسبها.

 

     لكنها لم توضح ما اذا كان هذا الجهاز يدعم حكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة والدول الغربية، ومقرها طرابلس.

 

  لكن بحسب مصادر محلية فان مليشيات عدة منضوية في المجموعات المسلحة موالية لخليفة الغويل المسؤول السابق الذي اعلن العام 2014 تشكيل "حكومة الانقاذ الليبية" ورفض الاعتراف بحكومة الوفاق عندما انتقلت الى طرابلس العام 2016.

 

هذا، وأعربت الولايات المتحدة الجمعة عن القلق بعد دخول هذه القوات إلى طرابلس معتبرة في بيان لوزارة الخارجية ان "هذا الانتشار من شأنه إضعاف الامن الهش اصلا في طرابلس".

 

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