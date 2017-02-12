هوبس يتخطى الحكمة في مباراة "مجنونة"

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بيان للمديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة
وبدا ان هوبس الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم في طريقه لفوز سهل عندما تقدم في نهاية الربع الثالث 67-48 ولكن الحكمة عاد وضغط على مضيفه وقلص الفارق قبل أن يسجل النيجيري مايك ايفيبيرا رمية ثلاثية ليدرك التعادل لفريقه في نهاية الوقت الأصلي 78-78.
وأسفرت انتفاضة هوبس في الوقت الإضافي عن حسم المباراة بفضل تألق الأميركي عمر توماس بتسجيله 27 نقطة. ساهم الصربي فلادان فوكاسلفيتش في هذا الانتصار بتسجيله 20 نقطة والاستحواذ على 14 كرة مرتدة.