هوبس يتخطى الحكمة في مباراة "مجنونة"

حقق فريق هوبس فوزه الثاني في بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة في مباراة "مجنونة" استغرقت وقتاً إضافياً مساء الأحد على ملعب مجمع ميشال المر، بنتيجة 93-88 في إطار المرحلة 12.

وبدا ان هوبس الذي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم في طريقه لفوز سهل عندما تقدم في نهاية الربع الثالث 67-48 ولكن الحكمة عاد وضغط على مضيفه وقلص الفارق قبل أن يسجل النيجيري مايك ايفيبيرا رمية ثلاثية ليدرك التعادل لفريقه في نهاية الوقت الأصلي 78-78.

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وأسفرت انتفاضة هوبس في الوقت الإضافي عن حسم المباراة بفضل تألق الأميركي عمر توماس بتسجيله 27 نقطة. ساهم الصربي فلادان فوكاسلفيتش في هذا الانتصار بتسجيله 20 نقطة والاستحواذ على 14 كرة مرتدة.

وكان الأميركي تيريل ستوجلين أفضل المسجلين في الحكمة برصيد 34 نقطة منها 15 نقطة من خمس رميات ثلاثية وأنهى ايفيبيرا المباراة بتسجيله 31 نقطة​.