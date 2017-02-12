لاتفالا أولاً في رالي السويد

احرز سائق تويوتا الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا الاحد المركز الاول في رالي السويد، المرحلة الثانية من بطولة العالم للراليات. وانهى لاتفالا في طريقه الى الفوز في السويد للمرة الرابعة في مسيرته، السباق بزمن قدره 6ر03ر36ر2 ساعة، متقدما على سائقي فورد فييستا الاستوني اوت تاناك بفارق 29،2 ثانية، والفرنسي سيباستيان اوجييه بطل العالم بفارق 59،5 ثانية.

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واستفاد لاتفالا من الحادث الذي تعرض له سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل السبت ليقتنص الصدارة التي حافظ عليها الاحد بعد ان حقق التوقيت الاسرع في المراحل الخاصة الثلاث التي امتدت على مسافة 60 كلم.

وانتزع الفنلندي صدارة الترتيب العام لبطولة العالم رافعا رصيده الى 48 نقطة، بفارق اربع نقاط امام اوجييه، مقابل 33 نقطة لتاناك الثالث.

وكانت بطولة العالم انطلقت برالي مونتي كارلو الشهر الماضي وذهب اللقب فيه الى اوجييه.وتقام المرحلة الثالثة من البطولة في المكسيك من 10 الى 12 اذار المقبل.

- ترتيب الخمسة الاوائل:

1-الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا ياريس) 2،36،03،2 ساعة

2-الاستوني اوت تاناك (فورد فييستا) بفارق 29،2 ثانية

3-الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد فييستا) بفارق 59،5 ث

4-الاسباني داني سوردو (هيونداي اي 20) بفارق 2،11،5 دقيقة

5-الايرلندي كريغ برين (سيتروين سي 3) بفارق 2،51،2 د

-ترتيب بطولة العالم:

1-لاتفالا 48 نقطة

2-اوجييه 44

3-تاناك 33