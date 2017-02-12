مقتل متعاون مع شبكة تلفزيون باكستانية بالرصاص

اردى مسلحون الاحد في كراتشي متعاونا مع شبكة اخبارية باكستانية بعيد هجوم بقنبلة على سيارة شرطة، بحسب ما اعلنت الشرطة المحلية.

وكان تيمور عباس (22 عاما) المتعاون مع قناة "سماء" الخاصة، توجه مع زملاء الى حي بالمدينة لتغطية الهجوم على سيارة الشرطة. واستهدفت السيارة التي كان يستقلها بالرصاص.

ونقل الشاب الى المستشفى قبل ان يتوفى متاثرا بجروحه، بحسب مقدس حيدر المسؤول في الشرطة.

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ولم تتبن اي جهة الهجوم. واعتبر رجا عمار خطاب المسؤول في قسم مكافحة الارهاب ان الامر يتعلق ب "هجوم يستهدف وسائل الاعلام والشرطة".

وتشهد كراتشي اكبر مدن باكستان اعمال عنف ذات طابع سياسي واتني وديني.