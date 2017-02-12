لجنة وزارية اسرائيلية تصادق على مشروع قانون منع الاذان

صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع الاحد على مشروع قانون يقول المسلمون انه يهدف الى حظر الاذان عبر مكبرات الصوت، بحسب ما افادت وزارة العدل.

وصوتت اللجنة على مشروع القانون الذي يحمل عنوان "منع الضجيج من اجهزة الاذاعة العامة في بيوت العبادة".

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وتعني مصادقة اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل ايليت شاكد من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، على مشروع القانون انه سيرفع الان الى البرلمان كمشروع قانون حكومي.

ورغم ان اسم مشروع القانون لا يشير صراحة الى ديانة معينة، الا انه اصبح يعرف باسم "قانون المؤذن".