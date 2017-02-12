مقتل 4 في غارات جوية للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

اعلنت جماعة مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم ان أحد كبار قادتها العسكريين وثلاثة مدنيين قتلوا عندما أطلقت طائرة هليكوبتر تابعة لأمم المتحدة النار على مقاتلين كانوا يتقدمون صوب بلدة بامباري.

وتعتبر الجبهة الشعبية أكبر جماعة مسلحة بين جماعات إسلامية متمردة عرفت في السابق باسم سيليكا وأطاحت بالرئيس فرانسوا بوزيزي عام 2013.

ويخوض مقاتلو الجبهة الشعبية قتالا منذ تشرين الثاني ضد اتحاد فولاني من أجل السلام في أفريقيا الوسطى حول بلدة بامباري مما أسفر عن مقتل العشرات ونزوح حوالي 20 ألف شخص.