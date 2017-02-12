الأمم المتحدة: مقتل 18 مدنيا أفغانيا في ضربات جوية للتحالف

خلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 18 مدنيا قتلوا في الأيام القليلة الماضية في ضربات جوية نفذتها القوات الدولية بإقليم هلمند في أفغانستان.

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وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن طائراتهم شنت 30 ضربة جوية في هلمند في الأسبوع الأخير. وقال متحدث إنهم يتابعون التحقيق.

وقال البريجادير جنرال تشارلز كليفلاند "نحقق في المزاعم ونعمل بجد لتحديد ما إذا كان المدنيون قتلوا أو أصيبوا نتيجة الضربات الجوية الأمريكية."

ونشرت البعثة العسكرية بقيادة حلف شمال الأطلسي مئات الجنود في هلمند لمساعدة قوات الأمن الأفغانية في حربها على مقاتلي حركة طالبان.