بالصورة - أنقرة تعتقل لبنانياً وعراقياً خططا لهجمات في أوروبا

اعتقلت السلطات التركية شخصين أجنبيين للاشتباه بتخطيطهما لشن هجمات في أوروبا لحساب تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة "دوغان" التركية أن الرجلين هما عبد الله الحلبي (35 عاما)، وهو مواطن دنماركي من أصل لبناني، ومحمد توفيق صالح (38 عاماً)، وهو مواطن سويدي من أصل عراقي.

الإعلان

وأشارت الى ان الرجلين انضما إلى التنظيم المتطرف قبل ثلاث سنوات وتدربا على استخدام الأسلحة في سورية، ودخلا إلى تركيا بطريقة غير شرعية قبل 12 يوماً، مؤكدة أنهما "كانا يخططان لشن هجمات دامية في أوروبا".

من جهتها، أوردت "وكالة الأناضول للانباءط التركية اسماً مغايراً للدنماركي اللبناني وهو محمد لبان (45 عاماً)، مشيرة إلى أنه اعتقل مع "الداعشي" الثاني بفندق في قضاء سيحان بولاية أضنة، من قبل الشرطة والاستخبارات التركية.