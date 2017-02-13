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أسرار الصحف في 13 - 2 - 2017

publishing date: 13/02/2017 01:15:37
episodes
أسرار الصحف في 13 - 2 - 2017
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النهار 


طلب الرئيس عون إعادة النظر في توزيع العسكريّين والأمنيّين الذين يتولّون حماية سياسيّين ومسؤولين وقضاة والتزام القانون قد الامكان. 


تبيّن أن الأجهزة الأمنيّة فضّلت ملاحقة الخاطفين خارج أماكن سكنهم المعتاد تجنّباً لمواجهات مع أقاربهم وذويهم. 


قال مسؤول أمني ردّاً على الدعوات الى القبض على المُرتكبين في البقاع "اسمع تفرح جرّب تحزن. لأنه بمجرّد توقيف أحدهم من دون تنسيق مع قوى الأمر الواقع تقوم الدنيا ولا تقعد". 
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يتحدّث نواب عن وجوب فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة إذا شكّلت سبباً لعرقلة إقراره. 



المستقبل 


يقال 


إنّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني أعاد التأكيد على السماح لسلاح الجوّ الروسي باستخدام مطار همدان للمشاركة في العمليات العسكرية في سوريا رغم الاعتراضات الشعبية الإيرانية. 



اللواء 


توقعت استطلاعات أولية أن تشهد طرابلس ودوائر شمالية أخرى معارك انتخابية حامية في حال فشلت مساعي الائتلاف بين القوى السياسية الأساسية في الفيحاء! 


لم تتم صفقة بيع صحيفة شخصية نقابية سابقة لمصلحة مشروع صحفي قيد الدرس وذلك خلافاً لما اشيع في الأسابيع الأخيرة! 


تبين أن اللقاء الذي جمع بين رئيس حكومة سابق ووزير سابق في صالون موفد عربي كان مجرّد صدفة نتيجة تقارب توقيت الموعدين وتتابعهما! 



الجمهورية 


يُتابع مُراقبون بإهتمام تعامُل شخصية شمالية بارزة مع ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً بعد خلط الأوراق الإنتخابية الناتج من "قنبلة" مرجعية كبيرة من جهة والإشكالات المتكررة بين أنصار هذه الشخصية وأنصار تيار فاعل في المنطقة. 


تجَنَّب تيار فاعل الحديث عن موضوع حسّاس تناوله مرجع رسمي حتى لا يُسبّب توتراً بينهما.


توقفت مصادر مقر رسمي عند زيارة قامت بها وزيرة أوروبية لرئيس كتلة نيابية دون سواه من القيادات السياسية. 



البناء 


توقع نائب بارز ألا يحتاج مشروع قانون الموازنة، بعد أن تحيله الحكومة إلى مجلس النواب، إلى الكثير من الوقت لمناقشته لأنّ كلّ الكتل الأساسية في المجلس ممثلة في مجلس الوزراء الذي من المفترض أن يناقش المشروع بالتفصيل… إلا أنّ النائب المشار إليه لم يعط جواباً عند سؤاله عن قطع الحساب المتعلق بالسنوات السابقة، وخصوصاً التجاوزات والمخالفات التي حصلت في زمن حكومة السنيورة البتراء…!
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