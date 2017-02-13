ريفي يربك "المستقبل"

بدأت الماكينات الانتخابية في قضاءَي البقاع الغربي وراشيا «تزييت» عجلاتها. وتدور المعركة في هذه الدائرة التي يعتبرها تيار المستقبل عرينه، على ستة مقاعد: اثنان للسنة، وواحد لكل من: الموارنة، الشيعة، الدروز والأرثوذكس.

الاخبار "، حديث عن تحالف رباعي يضم: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وتُضاف إلى هذه القوى حركة أمل أيضاً، رغم «استحالة» دخولها في تحالف لا يكون حزب الله جزءاً منه. وبدأ يطفو على السطح، بحسب ما ذكرت صحيفة""، حديث عن تحالف رباعي يضم: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وتُضاف إلى هذه القوى حركة أمل أيضاً، رغم «استحالة» دخولها في تحالف لا يكون حزب الله جزءاً منه.

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ويدفع "تحالف الأضداد" أنصار وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى محاولة جذب مؤيدين جدد، مراهنين على أن "التحالف" سيرفع من منسوب مؤيدي ريفي في الشارع "المستقبلي".

ويعوّل ​"الريفيون" على ​"اقتناع​" الجمهور بأن حركة وزير العدل السابق تحظى بدعم من بهاء الدين الحريري، ما يُربك تيار المستقبل.