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ريفي يربك "المستقبل"

publishing date: 13/02/2017 01:28:35
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ريفي يربك &quot;المستقبل&quot;
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بدأت الماكينات الانتخابية في قضاءَي البقاع الغربي وراشيا «تزييت» عجلاتها. وتدور المعركة في هذه الدائرة التي يعتبرها تيار المستقبل عرينه، على ستة مقاعد: اثنان للسنة، وواحد لكل من: الموارنة، الشيعة، الدروز والأرثوذكس. 
 
وبدأ يطفو على السطح، بحسب ما ذكرت صحيفة" الاخبار "، حديث عن تحالف رباعي يضم: التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وتُضاف إلى هذه القوى حركة أمل أيضاً، رغم «استحالة» دخولها في تحالف لا يكون حزب الله جزءاً منه. 
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ويدفع "تحالف الأضداد" أنصار وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى محاولة جذب مؤيدين جدد، مراهنين على أن "التحالف" سيرفع من منسوب مؤيدي ريفي في الشارع "المستقبلي".
 
ويعوّل ​"الريفيون" على ​"اقتناع​" الجمهور بأن حركة وزير العدل السابق تحظى بدعم من بهاء الدين الحريري، ما يُربك تيار المستقبل. 
 
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