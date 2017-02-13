بعد اطلاقها صاروخا... دعوة لعقد مشاورات عاجلة

دعت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الأحد لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي للبحث باختبار كوريا الشمالية صاروخا بالستيا.



واشار متحدث باسم البعثة الاميركية في الامم المتحدة الى ان "الولايات المتحدة وكذلك اليابان والجمهورية الكورية طلبت مشاورات عاجلة بشأن اطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخا بالستيا في 12 شباط".

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الى ذلك، أعلن جيش كوريا الجنوبية الاثنين ان الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد استخدم نظاما باردا للإطلاق حيث يتم دفع الصاروخ في البداية بغاز مضغوط قبل أن يعمل محركه.



واشار مصدر عسكري كوري جنوبي لرويترز الى ان الصاروخ نوع جديد من الصواريخ متوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب وتستخدم تكنولوجيا إطلاق الصواريخ الباليستية من غواصات.