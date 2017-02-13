الحكومة السورية مستعدة لمبادلة سجناء بمختطفين

نقل التلفزيون السوري عن مصدر رسمي قوله إن الحكومة السورية مستعدة لمبادلة سجناء لديها "بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذل من أجل الاجتماع المقبل في آستانة.



وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان قد اكدت ان دعوات وجهت لوفدي الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لحضور اجتماعات بشأن الأزمة السورية في العاصمة آستانة في 15 و 16 شباط.

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هل يعقد اجتماع بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي

وفي سياق آخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف إن وزير الخارجية الروسي سير​غي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قد يجتمعان في ألمانيا لبحث الأوضاع في سوريا.

الرئيس التركي

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان أن الهدف تأسيس منطقة آمنة داخل سوريا بعد عملية الرقة ومنبج تتراوح مساحتها بين 4 و5 آلاف كلم، واشار الى ان قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية على الرغم من قرار الأمم المتحدة استفزاز مطلق.