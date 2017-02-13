حكمت ديب للـLBCI : مشروع ميقاتي قابل للاعتماد

أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب انه سيكون هناك قانون انتخاب جديد على اساس قانون الرئيس نجيب ميقاتي مع تعديل بسيط، معتبرا ان مشروع ميقاتي قابل للاعتماد لانه يعتمد النسبية الكاملة .

وردا على سؤال حول مواقف الرئيس ميشال عون من السلاح والجيش، أوضح ديب في مداخلة مع برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، أنه عندما تجهز القوى الامنية الشرعية يصبح غير حديث، داعيا للبحث جديا في الاستراتيجية التي تفيد لبنان وتحميه .

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وعن زيارة الرئيس عون الى مصر، لفت ديب الى أن الرئيس عون يعول على صداقة مصر التي ستعود للعب دورهما الاقليمي.