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خاص- فتيات بكين على أغنياته.. أدهم نابلسي والعذاب في عيد الحب!

publishing date: 13/02/2017 05:33:07
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خاص- فتيات بكين على أغنياته.. أدهم نابلسي والعذاب في عيد الحب!
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تزامناً مع عيد الحبّ، تخطّى الفنان الأردني أدهم نابلسي حاجز الـ10 مليون مشاهد لأغنيته "نسخة منّك" عبر قناته الخاصة على يوتيوب بعد شهرٍ واحدٍ فقط من إطلاقها.
وتحت عنوان "عيد الحبّ بيحلى معكم"، إحتفل محبّو أدهم نابلسي بعيد العشّاق مع نجمهم المفضّل في حفلٍ ساهرٍ في فندي جفينور روتانا بيروت، وردّدوا معه أجمل أغنياته.
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وعلى هامش الحفل، صرّح الفنان أدهم نابلسي في حديثٍ خاص لموقعنا LBCI أن "الحبّ يجب أن يرافقنا في يومياتنا ولكنها مناسبة جيّدة لتجديد العلاقة بفرح مع الشريك حتى لو كانت بعض أغنياتي حزينة".
وتعليقاً على أغانيه الحزينة الّتي أبكت الكثير من الفتيات، يتابع نابلسي "أنا سبق وتعذبت في الغرام وآن الأوان أن أعبّر عن تجربتي في أغنياتي.. ما من أحد لم يتعذّب في الحبّ". ويؤكّد أدهم أن كلمات بعض أغنياته تلمس المستمع بالصميم إذا عاش بعض التجارب المتشابهة ويضيف "لو كنت مكانهم لكنت تأثرت أيضاً".
وبالإجابة على هديته لزوجته في عيد الحبّ، أجاب أدهم نابلسي ضاحكاً "سرّ.. أمّا أنا فأحبّ جميع أنواع الهدايا حتى لو سندويش".
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