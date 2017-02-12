بالفيديو: هيفا وهبي تغزو الإنترنت بـ24 ثانية.. هل بكت؟

عايدت يارا متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام من خلال نشر هذه الصورة
تحدبث جديد من فايسبوك يتضمن تشغيل الصوت تلقائيًا لمقاطع الفيديو
شو صاير قدّام قناة الجديد؟؟
للذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا
ARE YOU READY? #AllahaBahebik Follow me on☞ #Anghami app☜ #قلّها_بحبّك #newhit #Love #Hate #Valentine #SOON 💔🎶🎼
A video posted by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 12, 2017 at 2:17am PST
ARE YOU READY? #AllahaBahebik Follow me on☞ #Anghami app☜ #قلّها_بحبّك #newhit #Love #Hate #Valentine #SOON 💔🎶🎼
A video posted by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Feb 12, 2017 at 2:17am PST