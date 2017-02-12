بالفيديو: هيفا وهبي تغزو الإنترنت بـ24 ثانية.. هل بكت؟

في كلّ مرّة، تنجح الفنانة هيفا وهبي في الترويج لأغنياتها الجديدة بطريقة مختلفة كان آخرها إعتماد العدّ العكسي بالصور على إنستغرام. ولكن هيفا إستطاعت أن تجتاح شبكات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بالإعلان الترويجي لأغنية "قلّها بحبّك" المقرّر طرحها خلال ساعات قليلة في عيد الحب.

في التفاصيل، إعتمدت الفنانة هيفا وهبي هذه المرة على الظهور بطريقة كرتونية في إعلانٍ ترويجي لأغنية "قلّها بحبّك"، ولفتت الأنظار بعدما بدت تبكي لأن قلبها مكسور إستناداً إلى كلمات الأغنية المنتظرة.