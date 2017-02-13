فيديو جورج وسوف في الاستديو.. إستمعوا للمرة الأولى إلى جديده "بندهلك"

تحظى صفحة الفنان جورج وسوف على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنشاطٍ كبير في الآونة الأخيرة وباتت منبراً لسلطان الطرب ليطلق من خلالها جميع أعماله ومواقفه.

في التفاصيل، فاجأ الفنان جورج وسوف متابعي صفحته الرسميّة على فيسبوك بمقطع فيديو خلال تواجده في استديو طوني سابا حيث وضع صوته على أغنية جديدة تحمل عنوان "بندهلك". وقد أُرفق الفيديو بالتعليق التالي "أبو وديع مباشرةً من استديو طوني سابا والحمدلله مع الانتهاء من تسجيل أغنية بندهلك وترقبوها قريباً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وكافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به".

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إستمعوا إلى أغنية جورج وسوف الجديدة بعنوان "بندهلك".